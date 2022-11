Creches gratuitas: Governo só garante apoio no privado em janeiro

As crianças sem vaga nas creches públicas com direito a comparticipação do Estado só vão poder recorrer ao privado, de forma gratuita, a partir de janeiro.

O jornal Público escreve que o acordo alcançado entre o Governo e a Associação de Creches e Estabelecimentos de Ensino Particular não deverá assegurar os primeiros quatro meses do ano letivo e terão de ser os pais a suportar os custos durante esse período.

Em 2023, os pais terão depois de comprovar que as crianças não tiveram vaga no setor social para obter o apoio do Estado. Ainda assim, não é garantido que a comparticipação seja entregue com efeitos retroativos.

O alargamento da comparticipação às creches privadas foi anunciado na semana passada pelo primeiro-ministro. António Costa garantiu que em 2024 todas as crianças vão beneficiar deste apoio.