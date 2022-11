O calor força as pessoas a procurarem formas para se refrescarem, optar por uma roupa mais leve, escolher um calçado adequado, ingerir alimentos mais frescos e a hidratarem-se mais. Durante o verão é usual conduzir de chinelos, por uma questão prática, para quem vai à praia ou à piscina. Já dentro do carro, quando o calor aperta, é habitual despir a t-shirt. Ora, de acordo com o Código da Estrada não é proibido conduzir de chinelos ou em tronco nu, visto que estas situações não estão descritas no documento. Neste caso, tratam-se de mitos que são repetidos todos os verões e para os desmistificar, a GNR organizou uma campanha há dois anos para esclarecer estas questões.

Todo o cuidado é pouco durante as férias, principalmente, durante o pico do verão. As extensas deslocações, aliadas aos comportamentos de risco levam as autoridades e mobilizarem-se e a aumentarem os apelos à prevenção rodoviária. Todavia, muitas dúvidas persistem entre os condutores. Posso conduzir com chinelos ou de tronco nu? Será proibido comer, beber ou fumar durante a condução? Fomos averiguar se, legalmente , estas práticas são permitidas ou se são apenas mitos.

Estas situações não se encontram dispostas especificamente no Código da Estrada, mas tome atenção ao artigo 11.º , "os condutores devem, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício da condução com segurança". Esta prescrição genérica apela ao bom senso e, mais que isso, indica que se o agente da autoridade entender que os comportamentos que adota podem representar um risco à segurança rodoviária, o condutor pode vir a ser multado entre 60 e 300 euros.

De acordo com um relatório divulgado este ano, respetivo aos meses de maio e junho, mais de 20% dos portugueses afirmaram que já comeram, beberam ou fumaram enquanto conduziam. Mais uma vez, não encontrámos nada que comprove que os condutores estão proibidos de efetuarem estes comportamentos. Mas lembre-se, novamente, do artigo 11.º do Código da Estrada, poderá eventualmente ser multado se o agente da polícia considerar ter uma justificação para tal.

No entanto, encontrámos uma exceção para os condutores e passageiros. No artigo 79.º do Código da Estrada lê-se que é proibido "atirar quaisquer objetos para o exterior do veículo", podendo ser sancionado com uma coima entre os 60 e os 300 euros. Isto diz respeito quer à comida, bebida ou cigarros. Já num período de alerta máximo devido aos incêndio em território nacional, qualquer beata atirada para o chão é considerada um perigo.

Em contrapartida, a lei é mais específica no que toca à utilização do telemóvel, tendo em conta o artigo 84.º do Código da Estrada. Mexer no aparelho é expressamente proibido. É possível falar ao telemóvel, mas apenas se usar um auricular num dos ouvido ou um sistema de alta-voz. A coima por quem desrespeitar estas regras é mais alta, vai desde os 250 até aos 1.250 euros.