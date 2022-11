Casos de meningite em Portugal caíram 81% em 18 anos

Os casos de meningite em Portugal caíram 81% em quase 20 anos. A descida foi mais notória entre as crianças, graças aos programas de vacinação.

Em 2003, o número de casos confirmados e prováveis de meningite foi de 208. Em 2020, foram registados 40. Nestes 18 anos em análise, as infeções reportadas em Portugal caíram 81%.

Segundo o relatório do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge, consultado pelo jornal Público, a quebra foi mais acentuada na faixa etária que tem uma taxa de incidência mais elevada.

Nos bebés com menos de um ano, a redução rondou os 60%, e nas crianças entre um e quatro anos - o principal alvo dos programas de vacinação -, foi de 70%.

A vacina entrou para o plano nacional de vacinação em 2006, sendo administrada à população com menos de 18 anos, e o efeito da vacinação foi particularmente notório no caso da meningite C.



Desde 2007, registaram-se apenas casos esporádicos da doença e que afetaram sobretudo adultos não vacinados. A tendência de descida também se verificou na meningite B, o tipo mais frequente.

Neste caso, a vacina só entrou para o Plano Nacional de Vacinação em 2020. Mas, em declarações ao jornal Público, os investigadores sublinham que a cobertura é elevada.

Em quase duas décadas, foram reportadas 118 mortes por meningite - um número dentro do esperado e que está ligeiramente

abaixo da média europeia.