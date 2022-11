Maternidade Alfredo da Costa vai, afinal, funcionar em pleno até ao final de agosto

Tudo indicava que o bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, ia encerrar esta terça-feira, às 21:00, e só ia voltar a reabrir na próxima sexta-feira de manhã. Mas, afinal, vai estar a funcionar sem constrangimentos, pelo menos, até final deste mês.

O anúncio foi feito pelo diretor da área de Ginecologia e Obstetrícia, Ricardo Mira, esta terça-feira ao final da manhã.

Já conseguimos dar a volta e colmatar as falhas.

Estas falhas que existiam nas escalas vão ser asseguradas pelos profissionais com menos horas extraordinárias, explicou o médico.

Ricardo Mira deixou ainda a garantia que o funcionamento em pleno da maternidade está assegurado até ao final do mês de agosto.

Em relação ao mês de setembro, o diretor da área de Ginecologia e Obstetrícia afirmou ser ainda "precoce para falar", mas acredita que "ainda é possível resolver o problema".

No hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tanto o bloco de partos como o a urgência só estarão abertos durante as noites de quarta, quinta e sexta-feira. No fim de semana, o serviço deverá funcionar normalmente.

Também no hospital Garcia de Orta, em Almada, a urgência e o bloco de partos estarão fechados desde as 20:00 de sábado até às 8:00 da manhã de segunda-feira.

De recordar que o portal do SNS disponibiliza informação sobre os serviços de urgência com constrangimentos nos diferentes pontos do país.