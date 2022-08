Presidente do PSD desafia Costa a "pôr ordem na casa" em Governo "em roda livre"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, desafiou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, a intervir e a "pôr ordem na casa" para "deixar de ter um Governo em roda livre" que "atravessa um período de grande desorientação".

"Eu creio que é altura de haver uma intervenção do primeiro-ministro, de pôr ordem na casa, de deixar de ter um Governo em roda livre, em que cada membro do Governo, cada vez que aparece a falar em público, vem acrescentar intranquilidade, insensibilidade e incompetência àquilo que é o desempenho do Governo", argumentou o líder do PSD.