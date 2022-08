Concurso de acesso ao ensino superior com 1.001 vagas adicionais

O concurso nacional de acesso ao ensino superior conta, este ano, com 1.001 vagas adicionais disponibilizadas pelas instituições de ensino público, anunciou o Governo.

A estas vagas adicionais somam-se 721 vagas destinadas aos concursos locais, o que faz com que o regime geral de acesso ao ensino superior público (incluindo concursos nacionais e locais) disponha, este ano, de um total de 55.362 vagas, segundo numa nota à comunicação social do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

Instituições com mais vagas

As universidades de Lisboa (153) e de Aveiro (131) foram as instituições de ensino superior, de uma lista de 22, que cederam mais vagas adicionais, seguindo-se o Instituto Politécnico do Porto (97).

As vagas adicionais são enquadradas por um despacho de 19 de agosto que "prevê a adoção de medidas extraordinárias visando o reforço das vagas fixadas para ingresso no ensino superior pelo regime geral de acesso".

A tutela justifica o reforço das vagas com o "aumento considerável", pelo terceiro ano consecutivo, de candidatos ao concurso nacional de acesso - mais de 61 mil candidatos.

Porquê?

O número de vagas adicionais foi definido "tendo em conta a valorização dos cursos com maior procura, com o maior número de candidatos nas primeiras opções e com as notas de candidatura mais elevadas, bem como aqueles que correspondem às prioridades estratégicas para o país", adianta a nota do ministério.

O prazo para a apresentação das candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorreu entre 25 de julho e 08 de agosto.

Procedimentos

Perante vagas adicionais disponíveis, os candidatos da primeira fase podem atualizar no domingo, se o desejarem, as suas opções na plataforma de candidaturas no portal da Direção-Geral do Ensino Superior, "sendo considerada apenas a última candidatura submetida".

Os resultados de colocação da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior são divulgados em 11 de setembro.

Há ainda uma segunda fase de candidaturas, de 12 a 23 de setembro, e uma terceira fase, de 07 a 11 de outubro. O grosso dos candidatos concorre na primeira fase.