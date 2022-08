Esqueleto de dinossauro com cerca de 25 metros descoberto em Portugal

Foram descobertos em 2012 em Pombal, no distrito de Leiria, os primeiros vestígios de um dinossauro. Os trabalhos realizados por paleontólogos portugueses e espanhóis desde 2017 permitiram identificá-lo como um dos maiores braquiossauros descobertos em solo europeu. As primeiras noticias sobre esta descoberta foram divulgadas no início deste mês, mas uma reportagem da agência Reuters traz agora projeção internacional a este achado arqueológico.

Os primeiros vestígios foram encontrados por acaso em 2012, mas só cinco anos depois se fizeram os primeiros trabalhos. Este ano a campanha permitiu descobrir mais sobre este dinossauro que terá habitado na zona do concelho de Pombal, há cerca de 145 milhões de anos.

Os indícios apontam para um achado invulgar no continente europeu, pelo tamanho - cerca de 25 metros - e pelo estado de conservação.

O local exato não pode para já ser revelado para evitar que seja posta em causa a jazida ou parte dos seus componentes.