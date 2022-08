IL quer saber se António Costa assume "falhanço das opções políticas"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) disse esta terça-feira que o primeiro-ministro tem de dar explicações ao país e esclarecer que orientações políticas vai dar ao novo titular da pasta.

Em comunicado, João Cotrim de Figueiredo afirma que é essencial perceber se, ao aceitar a demissão, António Costa está a assumir o falhanço das opções políticas.

“A demissão da ministra da Saúde, anunciada esta madrugada, não significa, necessariamente, uma alteração das políticas que este Governo tem vindo a seguir na área da Saúde e que têm conduzido ao caos no SNS”, lê-se no comunicado do partido.

Ficamos sem saber se se demite uma ministra ou se se acaba uma política.

Além disso, o deputado da IL defende que é importante entender se António Costa, que aceitou a demissão da ministra de imediato, “está, na prática, a assumir o falhanço das opções políticas pelas quais é responsável”.

“O chefe do Governo tem de vir dar explicações ao país e dizer, com clareza, que orientações políticas vai dar ao novo titular da pasta. Se António Costa optar por uma solução de continuidade de políticas e de responsáveis, continuará, também, a ser o maior responsável pelo estado calamitoso do SNS”, atira a IL.