As polémicas que marcaram a passagem de Marta Temido pelo Governo

Marta Temido apresentou esta terça-feira a demissão a António Costa depois de quase quatro anos com a pasta da Saúde. Sobreviveu a uma pandemia, mas foram muitas as polémicas em que esteve envolvida nos últimos anos.

Dos enfermeiros “criminosos” aos médicos “pouco resilientes”, estas foram algumas das polémicas que mancharam o percurso da ministra da Saúde.

Marta Temido insinuou que enfermeiros eram “criminosos” quando justificou não negociar com sindicatos em greve

Dois meses e um dia depois ter tomado posse como ministra da Saúde, Marta Temido viveu uma greve dos enfermeiros. Numa entrevista ao Diário de Notícias e à rádio TSF, a ministra explicou a razão pela qual não negociava com os sindicatos que estavam em greve.

“Nem sequer isso [negociar com os sindicatos em greve] seria correto para com as estruturas que decidiram dar-nos o benefício de continuar à mesa e a negociar connosco, portanto isso estaria a privilegiar, digo eu, o criminoso, o infrator.”

Após estas declarações, a ministra telefonou à Bastonária da Ordem dos Enfermeiros para pedir desculpa por ter usado a expressão “criminoso”.

Ministra desmentida sobre fim da PPP de Braga

O Hospital de Braga foi uma PPP que começou em setembro de 2009. Onze anos depois, em dezembro de 2018, a ministra da Saúde adiantou que a parceria com o Grupo Melo iria terminar por “indisponibilidade definitiva do parceiro privado para continuar a operar”.

Em vigor estava um contrato até agosto de 2019 que poderia ser prolongado até haver um novo concurso público para a exploração.

No dia das declarações da ministra, seguiu-se o desmentido do grupo José de Mello Saúde, garantindo ter estado “desde o primeiro momento, disponível para o prolongamento do contrato de gestão da parceria público-privada do Hospital de Braga, dentro do atual modelo contratual, desde que esclarecidas as condições de execução do contrato e da sustentabilidade financeira da parceria”.