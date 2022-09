Ansiedade, insónias e falta de descanso? Já abriu o primeiro hotel do sono em Portugal

Em Montemor-o-Novo, abriu aquele que se apresenta como o primeiro hotel do sono em Portugal. Tem especialistas que ajudam a resolver ansiedade, insónias e falta de descanso.

O "Sleep and Nature", pioneiro em Portugal, tem 32 quartos em 16 hectares e, com a ajuda de psicólogos, uma neurologista e outros especialistas, procura aliar o lazer à resolução de problemas relacionados com a ansiedade, insónias e outros fatores que fazem com que nem sempre se consiga conciliar o sono.

A poucos quilómetros do castelo e da Gruta do Escoural, o hotel fica afastado de tudo, rodeado de árvores a perder de vista e muito silêncio.

As terapias são adequadas a adultos e crianças.

A neurologista diz que ninguém deve dormir menos de seis horas nem mais de 10 e que ter um bom sono é ter uma boa vida.