Marcelo tem encontro marcado com Bolsonaro para esta terça-feira

Em julho, Jair Bolsonaro cancelou um almoço para o qual tinha convidado Marcelo Rebelo de Sousa, em Brasília, decisão que tornou pública pela comunicação social e justificou com o facto de o Presidente português se reunir antes em São Paulo com o antigo chefe de Estado brasileiro Lula da Silva.

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, tem encontro marcado com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, esta terça-feira em Brasília, onde irá participar nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil.

As comemorações do bicentenário da independência do Brasil acontecem quando está em curso a campanha oficial para as eleições presidenciais brasileiras de 2 de outubro, com uma eventual segunda volta em 30 de outubro, às quais são candidatos, entre outros, Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

De acordo com o programa da deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, que esta terça-feira se inicia, os dois chefes de Estado terão um curto encontro bilateral pelas 18:30 locais (22:30 em Lisboa), no Palácio Itamaraty, com duração prevista de quinze minutos.

Augusto Santos Silva, a segunda figura do Estado português, estará igualmente em Brasília para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a convite do presidente do Senado Federal brasileiro, Rodrigo Pacheco.

Marcelo Rebelo de Sousa, que viaja esta terça-feira de manhã de Lisboa para Brasília, ficará no Brasil até sexta-feira, com passagem também pelo Rio de Janeiro.

Encontro cancelado

O Presidente da República esteve no Brasil há dois meses, entre 2 e 4 de julho, para assinalar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, no Rio de Janeiro, e para a inauguração da Bienal do Livro de São Paulo, que teve Portugal como país homenageado.

O programa dessa visita iria terminar em Brasília, com um almoço com o Presidente do Brasil, que foi cancelado por Jair Bolsonaro.

Face à atitude do seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa começou por manter o seu programa, aguardando uma comunicação por escrito, e depois desistiu de ir a Brasília, mas sempre desdramatizando este episódio e o seu impacto nas relações bilaterais.