Quem foi D. Pedro IV? O rei que deu o coração ao Porto

Os 200 anos de independência do Brasil comemoram-se esta quarta-feira. O coração de D. Pedro IV foi recebido, esta terça-feira, pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Do Palácio do Planalto, o órgão do rei de Portugal e imperador do Brasil foi levado para a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde ficará exposto.

D. Pedro IV foi o primeiro imperador do Brasil e ficou conhecido pelos seus romances.

O monarca ofereceu o seu coração à cidade do Porto, onde esteve exposto durante dois dias na Igreja da Lapa.