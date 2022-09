Tempestade Danielle: rajadas de vento podem chegar aos 85 km/h

Portugal está a ser atingido pela tempestade Danielle. Todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, vento forte e trovoada.

O ciclone Danielle chegou esta segunda-feira a Portugal e pôs todos os distritos do continente sob aviso amarelo.

Chuva, trovoada e rajadas de vento fortes, que podem chegar aos 85 km/hora, são as previsões para os próximos dias.

A Proteção Civil emitiu um aviso à população e pede especial atenção nas estradas, às estruturas que se possam soltar com o vento e à possibilidade de queda de árvores.

Durante a madrugada já foram registadas mais de 30 ocorrências devido ao temporal, entre inundações e quedas de árvores.

É esperado um aumento da agitação marítima e, por isso, é também aconselhado um cuidado acrescido na circulação junto às zonas costeiras e ribeirinhas.

A chuva deverá manter-se ao longo de toda a semana. O Norte e o Centro do país serão as regiões mais afetadas.

Depois de um período de seca prolongada, a chuva é bem-vinda, mas continua a ser insuficiente. Apesar da precipitação prevista e do alerta de cheias rápidas nas cidades, o risco de incêndio rural mantém-se elevado na região interior do Norte e Centro do país.