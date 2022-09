200 mil portugueses passaram a ter médico de família no último mês, com a abertura de um concurso que permitiu contratar novos profissionais para os centros de saúde.

No entanto, os profissionais avisam que é insuficiente e com as saídas de médicos é previsível que esta entrada nem sequer permita atenuar os mais de 1,2 milhões de utentes que continuam sem médico de família.

É em Lisboa e Vale do Tejo que é mais evidente a falta de profissionais, uma vez que quase 25% dos utentes inscritos nos centros de saúde não têm médico de família.