PCP não espera nada de bom da proposta do Orçamento do Estado para 2023

Jerónimo de Sousa disse este domingo que não espera nada de bom da proposta de Orçamento do Estado para 2023. No final da reunião do Comité Central, o secretário geral dos comunistas esclareceu que a conferência nacional marcada para novembro não será eletiva.

O PCP está a pensar num proposta para o Orçamento do Estado sobre os lucros excessivos das empresas. Os comunistas querem que o dinheiro seja canalizado para apoiar a produção nacional, investimento nos serviços públicos e reforço nas políticas sociais.