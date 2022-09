Active Space Technologies contribui para 30 missões espaciais em dois milhões de horas dedicadas ao espaço

A Active Space Technologies, empresa da área espacial com sede em Coimbra, já dedicou mais de dois milhões de horas ao espaço, contribuindo para perto de três dezenas de missões em prol da ciência e da observação da Terra.

“Muitos podem pensar que isto do espaço é um desperdício de dinheiro, mas na verdade tem aplicações, no dia-a-dia, que grande parte das pessoas desconhece”, defendeu Ricardo Machado, diretor-geral da Active Space Technologies, fundada em 2004.

O engenheiro aeroespacial entrou para a Active Space Technologies em 2018, na altura para liderar o Departamento do Espaço, passando em 2020 a diretor-geral, pouco depois desta empresa ter integrado o Grupo Bel.

“Esta é uma área que tem crescido imenso nos últimos quatro ou cinco anos. Somos de longe a primeira na área do espaço, que se constrói com ‘heritage’, com experiência”, evidenciou.

Ao longo dos seus 18 anos de existência, esta empresa já integrou cerca de 30 missões, maioritariamente da Agência Espacial Europeia (ESA), ao desenvolver e fabricar componentes à medida e com grande grau de precisão para satélites.

Estes componentes são desenhados, fabricados e sujeitos a vários testes de qualidade, precisão e resistência, a partir do Parque industrial do Taveiro, em Coimbra, onde estão instalados os dois edifícios da Active Space Technologies.

“Cada missão é uma missão. Com isto quero dizer que as estruturas que construímos são à medida e só servem para aquela missão, para aquele propósito”, esclareceu Filipe Castanheira, que é, desde 2016, o responsável pelo desenvolvimento da área do negócio do espaço, que tem a vertente institucional (observação da terra e ciência) e a vertente comercial (‘new space’).

À agência Lusa, assegurou que o espaço institucional terá uma enorme importância para a empresa nos próximos anos.

“Estes projetos têm longa duração, o que nos permite fazer um planeamento e saber que temos trabalho para três ou quatro anos. No entanto, estamos sempre a atacar novas lides e esperamos ter mais algumas nos próximos tempos”, destacou.

A importância do programa de observação da Terra Copernicus