Português vai liderar Rede Europeia de Identificação Humana em Desastres de Massas

O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária Carlos Farinha foi designado par o cargo de presidente da Rede Europeia de Identificação Humana em Desastres de Massas (EUDVI Network) para o período entre 2022 e 2024.

A direção nacional da PJ destaca que, "ainda que no âmbito da cooperação informal, trata-se de um reconhecimento interpares, no plano institucional, que permite a Portugal (através da Polícia Judiciária) participar ativamente, na definição da resposta europeia e internacional, ao desafio ético, legal e técnico cientifico, de procurar a identificação humana de vítimas em cenários de exceção, reafirmando os Direitos Humanos e os direitos fundamentais".

A nomeação de Carlos Farinha, que sucede ao belga Christian Decobercq, da Polícia Federal da Bélgica, decorreu durante a reunião plenária realizada na semana passada na sede da PJ, em Lisboa, em que participaram peritos de 16 países, além da Europol e da Interpol, tendo também sido nomeado como vice-presidente Thierry Dodier, da Gendarmerie Nacional de França.

A EUDVI Network é uma estrutura informal de peritos policiais de identificação humana criada por iniciativa da Polícia Federal Belga, tendo sido reconhecida - no contexto LEWP (Law Enforcement Working Party) - pelo Conselho da União Europeia em 2017, durante a presidência de Malta.

Os objetivos da EUDVI Network, no essencial, são "manter agilizados os contactos entre peritos policiais europeus em matéria de identificação humana, definir e partilhar boas práticas Disaster Victim Identification (DVI), promover a formação e o treino (sobretudo com o apoio da Cepol), apoiar a criação de equipas policiais DVI em todos os países comunitários e colaborar com parceiros afins neste domínio, designadamente com a Europol (EPE), Interpol (WG Interpol DVI), com a Proteção Civil Europeia e com o Tribunal Penal Internacional".