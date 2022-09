Ministra do Ensino Superior promete soluções para a falta de alojamento

A ministra do Ensino Superior reconhece que faltam respostas para os estudantes no que diz respeito ao alojamento. Elvira Fortunato diz que o Governo está a trabalhar para procurar alternativas, mas não avança com prazos.

“Este ano foi histórico, tivemos mais colocados, mas não podemos ter mais desalojados. Estamos a trabalhar em vários níveis (...) encontrar alternativas para disponibilizar camas para os nossos alunos”, disse à SIC.



Governo disponibiliza mais 72 M€ para investimento no alojamento do ensino superior

Na quinta-feira, o primeiro-ministro assumiu a meta de ter 26 mil camas para estudantes até 2026, num discurso em que considerou a questão do alojamento como um dos maiores obstáculos no acesso ao ensino superior.

Estudantes sem alojamento

Os alunos que entraram no ensino superior este ano enfrentam a falta de alojamento e elevados preços por quarto. Os pedidos de ajuda para alojamento multiplicam-se todos os dias e o número de quartos disponíveis diminui com a retoma do turismo.