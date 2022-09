Objetivo da nova direção do SNS é "melhorar as condições de saúde dos portugueses"

Já é oficial, Fernando Araújo aceitou o cargo e vai liderar a nova Direção Executiva do SNS. O novo organismo tem um regime especial e pode emitir orientações vinculativas sobre todo o Serviço Nacional de Saúde.

O grande objetivo da nova Direção Executiva do SNS é coordenar a reposta e melhorar o seu funcionamento. O novo instituto público não fica submetido ao poder executivo do Ministério da Saúde e beneficia de um regime especial que se desvia do regime comum da lei-quadro dos institutos públicos.

A nova Direção Executiva tem autonomia e pode emitir regulamentos e orientações com caráter vinculativo sobre todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

"Trazer uma melhor articulação a este conjunto de redes, tendo como preocupação principal servir os portugueses e melhorar as condições de saúde dos portugueses e melhorar o acesso dos portugueses ao sistema de saúde", afirmou Manuel Pizarro, ministro da Saúde.

Esta nova Direção Executiva só entrará em pleno funcionamento a 1 de janeiro de 2023, e o diretor executivo será Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, que fica com um mandato de três anos renovável por três vezes.