Quem é Fernando Araújo, o novo CEO do SNS?

O médico Fernando Araújo, que foi esta sexta-feira escolhido diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), foi secretário de Estado Adjunto da Saúde e presidia desde 2019 o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto.

Fernando Araújo que será o primeiro diretor executiva do Serviço Nacional de Saúde, prevista no estatuto do SNS, aprovado no início de agosto, e que tem como objetivo reforçar o papel de coordenação operacional das respostas assistenciais.

Já depois de pedir a demissão do cargo de ministra da Saúde, Marta Temido explicou em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros no dia 8 de setembro, onde foi aprovada a orgânica daquela entidade, que "a direção executiva do SNS visa responder àquilo que se revelou um papel essencial no combate à pandemia, a necessidade de uma melhor coordenação operacional das respostas assistenciais".

Na altura, Marta Temido disse que a nomeação do líder da direção executiva, que será composta também por um conselho de gestão, conselho estratégico, assembleia de gestores, e fiscal único, deveria ser feita por resolução de Conselho do Ministros.

O até aqui presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, cargo que exercia desde abril de 2019, e antigo secretário de Estado Adjunto da Saúde, cargo que deixou na remodelação governamental, que ditou a saída do ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, em 2018, vai desempenhar uma função que gerou dúvidas e críticas por parte da Ordem dos Médicos, sindicatos e partidos políticos.