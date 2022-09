Apoio de 125 euros: Governo confirma data avançada por Marques Mendes

Os apoios para enfrentar o peso da inflação no orçamento mensal das famílias vão começar a ser pagos já no próximo mês. O Governo vai dar 125 euros por adulto e 50 euros por dependente até aos 24 anos ou, sem limite de idade, no caso dos dependentes por incapacidade.

O apoio será atribuído de forma automática a partir de 20 de outubro para as famílias, uma data ontem avançada pelo comentador da SIC, Luís Marques Mendes - um pacote anunciado a 5 de outubro, que terá um custo global de 2,4 mil milhões de euros.

Os reformados e os pensionistas também estão incluídos: os pensionistas da Segurança Social deverão receber a partir de 10 de outubro, juntamente com o valor excecional de 50% do valor total da pensão; já os reformados da Caixa Geral de Aposentações vão receber a reforma e o restante valor a 19 de outubro - um custo de cerca de 1.000 milhões de euros ao Governo.