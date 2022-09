Produtores de queijo em dificuldades após incêndios na Serra da Estrela

A seca, o aumento dos custos de produção e a falta de alimento devido ao grande incêndio na Serra da Estrela estão a provocar dificuldades aos produtores do queijo.

O setor já andava mal, mas este ano tudo complicou com os produtos cada vez mais caros, a seca e com um grande incêndio que fez aumentar a despesa com a alimentação dos animais.

O preço do queijo terá inevitavelmente de aumentar no consumidor final, pelo que a cooperativa de produtores de queijo Serra da Estrela já enviou uma carta aberta às grandes superfícies, apelando à valorização do produto e para que seja pago mais a quem produz o leite e a quem produz o queijo.

"De todo o volume de produção do queijo Serra da Estrela, 75% do seu escoamento vai para as grandes distribuidoras e [é importante] sensibilizar estas grandes superfícies para a sustentabilidade de toda a fileira do queijo Serra da Estrela", disse Joaquim Lé Matos, Presidente da Estrelacoop.

Um setor onde a base da pirâmide já quase não existe e que pode estar em risco de ruir.