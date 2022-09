Buscas na Presidência do Conselho de Ministros: secretário-geral e empresária na mira da PJ

A PJ iniciou esta quinta-feira de manhã buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros por suspeitas de corrupção. O secretário-geral, David Xavier, é suspeito de ter obtido benefícios pessoais através de subornos na aquisição de sistemas informáticos para o Estado.

O contrato envolverá uma empresa do Norte do país e terá sido acordado por ajuste direto, o que violará as regras da transparência.

O secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros está sob suspeita de corrupção e outros crimes associados à violação das regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo.

A empresária Manuela Couto é outra das suspeitas desta investigação que também foi alvo de buscas domiciliárias. A empresária que chegou a estar em prisão domiciliária esteve envolvida no processo “Teia” e no processo “Éter”.

No âmbito da operação a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, fez buscas não só nos gabinetes da Presidência do Conselho de Ministros, mas também nas habitações dos suspeitos visados pela investigação.