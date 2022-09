Cavaco coloca autoridade de Costa em causa por não ter demitido Pedro Nuno Santos

O antigo Presidente da República publicou esta sexta-feira um artigo de opinião, no jornal Público, em que fala de um governo numa situação de imobilismo. Cavaco Silva diz que o primeiro-ministro deveria ter demitido Pedro Nuno Santos.

No início de abril, Aníbal Cavaco Silva dava o benefício da dúvida ao Governo de António Costa e prometeu ter uma opinião formada seis meses após a tomada de posse do primeiro-ministro.

Cumpriu e esta sexta-feira publicou um artigo de opinião no jornal Público onde fala num imobilismo do primeiro-ministro e do governo "desarticulado e desorientado de ministros desgastados, sem rumo, sem ambição e vontade reformista, um governo à deriva navegando à vista".

O antigo Presidente da República considera urgente uma mudança de atitude e uma melhor capacidade de liderança de António Costa para controlar a agenda do Conselho de Ministros.

No artigo, ainda houve espaço para avaliar as atitudes dos ministros. No seu entender, o que tem marcado a vida do executivo são "os comportamentos politicamente reprováveis de alguns membros do Governo". Uma opinião que remete ao ministro Pedro Nuno Santos, que Cavaco Silva entende que deveria ser demitido.