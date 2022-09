Há falta de profissionais e unidades de AVC

Apesar de no país haver 35 unidades de Acidente Vascular Cerebral (AVC), número que aumentou desde 2017, de acordo com o mais recente estudo da Sociedade Portuguesa Do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) estão mal distribuídas e ainda não são suficientes.

O Hospital Garcia de Orta tem uma unidade de AVC, está integrada no Serviço de Neurologia do Hospital e, atualmente, dispõe de quatro camas e 12 profissionais para receber doentes com AVC. Já a unidade do Hospital de Setúbal tem capacidade para quatro doentes.

Contudo, estas duas unidades servem um total de 800 mil habitantes o que segundo Miguel Rodrigues, Diretor do Serviço de Neurologia do Hospital Garcia de Orta, é muito pouco e “devíamos ter mais camas”.

Para além da falta de unidades e da distribuição desigual há escassez de profissionais e piora quando é necessário desviar os profissionais dos hospitais para ajudar no transporte de doentes .

O AVC é a principal causa de morte em Portugal. A estimativa aponta que uma em cada seis pessoas venha a sofrer um AVC ao longo da vida.