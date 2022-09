Marido da ministra Ana Abrunhosa associou-se a condenado por corrupção para concorrer a fundos comunitários

O sócio chinês de António Trigueiros de Aragão, marido da ministra da Coesão Territorial, foi condenado por corrupção ativa no processo dos Vistos Gold. A informação é avançada, esta sexta-feira, pelo semanário Expresso.

O Tribunal da Relação de Lisboa deu como provado que Zhu Xiaodong subornou o antigo presidente do Instituto dos Registos e Notariado (IRN). Em declarações ao Expresso, António Trigueiros de Aragão diz: “Esse senhor é meu amigo e continuará a ser. (…) Não tenho mais comentários a fazer”.

Em causa está uma empresa criada pelo marido da ministra Ana Abrunhosa, António Trigueiros de Aragão, que em 2021 foi beneficiada com 133 mil euros de apoio do Estado, mesmo tendo como sócio um empresário chinês condenado pouco antes por corrupção ativa.

A empresa é a Thermalvet constituída a 15 de outubro de 2020 com sede nas Termas de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova. O semanário conta que tem como objeto a “conceção e desenvolvimento de produtos de uso veterinário com água termal”.

António e o pai Diogo Trigueiros de Aragão assumiram 80% do capital social da empresa, mas os restantes 20% atribuíram-nos a Zhu Xiadong, um empresário chinês condenado em junho de 2020 pelo Tribunal da Relação de Lisboa a três anos e cinco meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção ativa.

Segundo o Expresso, a Relação de Lisboa deu como provado que o empresário chinês, em coautoria com a mulher Zhu Baoe (condenada pelo mesmo crime), subornou o antigo presidente do IRN, António Figueiredo, no processo dos Vistos Gold.

Na primeira instância, no final do julgamento do caso, em janeiro de 2019, Zhu Xiaodong tinha sido condenado por tráfico de influência, mas os juízes desembargadores da Relação agravaram o veredicto.