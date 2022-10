"Ao volante, o telemóvel pode esperar": a nova campanha de sensibilização nas estradas

Está em circulação mais uma campanha das autoridades para alertar os condutores para as consequências do uso indevido do telemóvel durante a condução.

A campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" está a decorrer em todo o país. Esta ação de sensibilização pretende relembrar que o uso do telemóvel ao volante é um risco para a segurança de todos.



Além do perigo de acidente, o Tenente José Prates avisa que a coima para quem conduz de telemóvel na mão começa nos "250€ e pode ir até os 1250€ consoante o registo da ANSR" e o condutor pode perder "até três pontos" da carta.



Apesar de não haver dados deste ano, em 2021 foram detetadas mais de 24 mil infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel na condução. Este é um aumento de 5,5% relativamente a 2020.

A campanha da GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vai continuar em todo o país até ao próximo dia 10 de outubro.