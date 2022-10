Conflito de interesses no Governo: "Portugueses ficam com ideia de que maioria absoluta permite tudo"

Paulo Baldaia, comentador SIC, afirma que "não faz sentido" Manuel Pizarro ter uma empresa de consultadoria na área que tutela. No entanto, deixa críticas à atuação do Governo.

"O Governo acha, quando lhe dá jeito, que o que conta é o que diz a lei e ponto final, como o caso da ministra da Coesão Territorial (...). Aí não conta a ética, conta o que diz a lei. Mas depois chegamos ao Ministro da Saúde e já é a lei que pode esperar um bocadinho".

O comentador da SIC alerta que, com a sucessão de casos, os "portugueses ficam com a ideia de que a maioria absoluta permite tudo".

"Duvido que estes casos existissem se não houvesse uma maioria absoluta e o PS estivesse dependente da geringonça". E, por isso, considera que o Governo tem de "fazer diferente para que as pessoas não se desiludam".

Paulo Baldaia lembra que as pessoas estão preocupadas com o nível de vida e a inflação e acrescenta:

"Se lhes acrescentarmos algo que parece um modo de atuar muito pouco profissional e democrático, que é 'a lei cumpre-se quando dá jeito, não se cumpre quando não dá jeito', isso depois leva sempre por maus caminhos e vemos partidos como o Chega que já pedem a demissão".

Manuel Pizarro vai dissolver empresa

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta segunda-feira estar "ciente" da incompatibilidade do seu cargo no Governo com a gestão de uma empresa na área da saúde, salientando já ter iniciado "o processo de dissolução da mesma".

"Ciente de que o exercício de funções como ministro é incompatível com a integração em corpos sociais de pessoas coletivas de fins lucrativos, Manuel Pizarro, sócio-gerente da empresa "Manuel Pizarro - Consultadoria, Lda", iniciou o processo de dissolução da mesma, processo que não se encontra ainda concluído por ser necessário proceder à venda de um ativo da empresa, um imóvel de 38 m2 [metros quadrados], localizado no Porto", lê-se num comunicado enviado às redações.

Ministro da Saúde é casado com bastonária dos Nutricionistas

Manuel Pizarro é casado com Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas.

O ministro da Saúde diz que não há conflito de interesses por ser casado com a atual bastonária da Ordem dos Nutricionistas, dizendo que a tutela daquele organismo está delegada à secretária de Estado da Promoção da Saúde.