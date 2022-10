Marcelo envia mensagem de condolências ao rei da Tailândia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, pelo ataque numa creche na localidade tailandesa de Uthai Sawan, que matou mais de 30 pessoas.

Na mensagem enviada ao rei da Tailândia o chefe de Estado português "expressou solidariedade para com o povo tailandês e as famílias das vítimas" deste ataque, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Segundo as autoridades tailandesas, mais de 30 pessoas, incluindo mais de 20 crianças, morreram num ataque armado cometido por um antigo agente da polícia que foi expulso da corporação por posse de drogas.

O ex-agente forçou a entrada numa creche em Uthai Sawan, na província de Nong Bua Lamphu, no nordeste da Tailândia, e atacou crianças e adultos com pelo menos uma arma de fogo e uma faca.

A polícia tailandesa confirmou entretanto o suicídio do atacante, que estava em fuga, indicando que antes matou a mulher e o filho.