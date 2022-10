Bispo José Ornelas vai presidir cerimónias de 12 e 13 de outubro em Fátima

Milhares de fiéis são esperados no Santuário de Fátima na próxima semana, para as cerimónias da última grande peregrinação aniversária do ano, que decorrerão na quarta e na quinta-feira e que são presididas pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, José Ornelas.

Depois de grande número de peregrinos em maio, junho (Peregrinação das Crianças) e agosto, é esperada uma significativa presença de devotos nas cerimónias que, como sublinhou o Santuário, “encerram as grandes peregrinações do primeiro ano pós pandemia, e com uma guerra em curso no coração da Europa, que esteve sempre presente nas orações de Fátima”.

A peregrinação de 12 e 13 de outubro assinala a sexta aparição da Virgem aos videntes Jacinta, Francisco e Lúcia, “com particular destaque para o chamado ‘milagre do Sol’, e terá como tema ‘Levanta-te! És testemunha do que viste’, que se insere na dinâmica preparatória da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa”, agendada para o período de 1 e 6 de agosto de 2023.

Segundo informação do Santuário de Fátima, a peregrinação começa no dia 12, quarta-feira, com o acolhimento dos peregrinos a pé e uma conferência de imprensa, às 16:00, em que participarão o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, e o bispo José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

O bispo José Ornelas tem estado em foco devido a divulgação, pelo jornal Público, de que “está a ser alvo de investigações pelo Ministério Público por eventual ‘comparticipação em encobrimento’ de casos de abusos sexuais sobre crianças acolhidas num orfanato dirigido por um padre dehoniano numa cidade da província moçambicana da Zambézia”.

Missa dos doentes na Basílica da Santíssima Trindade, procissão eucarística no recinto, rosário internacional, na Capelinha das Aparições, seguido de Procissão das Velas e celebração no altar do recinto ocuparão o resto da tarde e noite no Santuário, antecipando a Vigília na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que culmina com procissão eucarística às 07:00 de quinta-feira.

No dia 13 de outubro, quinta-feira, o programa começa às 09:00, com o rosário internacional, na Capelinha das Aparições e, às 10:00, tem lugar a missa com a Bênção aos Doentes e procissão do Adeus, no altar do recinto.

Entretanto, as forças de segurança estão também presentes no terreno com operações especiais para este período, com a PSP a anunciar que está a intensificar “a sua presença e visibilidade nas vias rodoviárias urbanas que, usualmente, registam maior afluência de peregrinos, contribuindo para o aumento destes e da segurança rodoviária”.

“A partir de hoje e até 13 de outubro, a PSP assegura ações de visibilidade policial e acompanhamento dos peregrinos, com o duplo propósito de promover a coexistência segura entre a normal circulação rodoviária e a circulação pedonal destes grupos. As vias habitualmente utilizadas pelos peregrinos serão também, nesta janela temporal, especialmente visadas no controlo da velocidade de circulação automóvel”, anunciou hoje a polícia em comunicado.

OS CONSELHOS DA PSP

A PSP está a aconselhar os condutores à prática de “uma condução defensiva, antecipando permanentemente a necessidade de, repentinamente, ter de imobilizar o veículo, mudar de direção ou desviar-se de um obstáculo”, e a diminuição da velocidade nos centros urbanos, bem como à circulação com os médios ligados.

Já aos peregrinos que se encontram nas estradas a caminho da Cova da Iria, a polícia recomenda, nomeadamente, o uso de roupas claras e materiais retrorrefletores, a circulação pelos passeios ou bermas, caminhando no sentido contrário ao trânsito e sem ocupar a faixa de rodagem.

Os próximos dias serão os últimos em que os peregrinos poderão ver a exposição temporária “Os Rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual”, que já recebeu perto de 220 mil visitantes.

Esta exposição, que se encontra patente no espaço inferior da Basílica da Santíssima Trindade, pode ser visitada até ao dia 15 de outubro, enquanto no dia seguinte reabrirá a exposição permanente do Museu “Fátima Luz e Paz”, no edifício da Reitoria, após uma remodelação que beneficiou o espaço.

Segundo informação do Santuário de Fátima, no dia 26 de novembro, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, será inaugurada a exposição “Rosarium: alegria e luz, dom e glória - O rosário como caminho para a Paz”, com os olhos postos na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa de 2023.