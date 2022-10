Juiz Ivo Rosa mandou avisar ministro da Saúde de que foi alvo de escutas

O juiz Ivo Rosa mandou esta segunda-feira avisar o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de que foi alvo de escutas no âmbito do processo O Negativo, também conhecido por “Máfia do Sangue”.

No decorrer de oito meses de interceções, feitas pela Polícia Judiciária há seis anos, chegaram a ser gravadas 287 conversas entre Manuel Pizarro e o primeiro-ministro António Costa, mas estas acabaram por ser destruídas por ordem do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por não terem interesse para a investigação.

As restantes interceções continuam no inquérito, apesar de Pizarro nunca ter sido constituído arguido.

O mesmo aconteceu com o antigo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, dois administradores do Hospital São João, no Porto e um diretor do INEM.

O juiz entende agora que têm todos o direito a saber da existência das escutas para agirem judicialmente, se entenderem.