GNR intensifica ações de patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima

A partir de quarta e quinta-feira a GNR vai intensificar as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima afim de garantir a segurança do evento, na rodovia e dos peregrinos que se deslocam a Fátima para as celebrações de 13 de outubro.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) publicou um comunicado adiantando que no âmbito da operação Trindade 2022 "irá implementar um dispositivo especial de segurança, intensificando as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso" a Fátima. Esta operação tem como objetivo "apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal, através do reforço do policiamento no Santuário e zonas envolventes", refere em comunicado.

A GNR refere que a operação vai culminar com a realização das celebrações religiosas nesta quinta-feira, contando com meios de dispositivo territorial de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e operações especiais, inativação de explosivos, videovigilância e uso de drones.

Também se relembra que as celebrações do 13 de outubro têm um grande impacto a nível nacional e internacional por reunir milhares de peregrinos. Assim, recomenda-se à população que chegue atempadamente ao santuário para evitar filas, a identificar, fotografar ou memorizar o local onde estaciona ou do local de desembarque do autocarro.

A GNR aconselha aos peregrinos a não deixar à vista pertences no interior dos veículos, a transportar a carteira ou o telemóvel em local próximo do corpo, evitar transportar grandes quantias de dinheiro, a ter sempre o telemóvel com bateria e contacto dos elementos de grupo, bem como a não perder de vista idosos e crianças que os acompanhem.