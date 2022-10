Uso do telemóvel é a terceira infração mais comum ao volante

Apesar de todas as campanhas de sensibilização, o uso indevido do telemóvel ao volante continua a ser uma das principais infrações cometidas na estrada.

O uso indevido do telemóvel enquanto se conduz é uma preocupação para as autoridades, já que aumenta em quatro vezes a probabilidade de resultar num acidente.

Paula Vicente, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), explica que "se nós formos a 50 km/h e olharmos apenas três segundos para o telemóvel é o mesmo que conduzir o equivalente a uma fila de 10 carros de olhos vendados. Se essa velocidade for de 120 km/h, é o mesmo que conduzir de olhos vendados o equivalente a um campo de futebol.".

"Ao volante o telemóvel pode esperar" é o slogan da campanha deste ano, promovida pela ANSR, PSP e GNR.

No decorrer desta ação, entre 3 e 10 de outubro as autoridades registaram quase 976 infrações relativas uso do telemóvel ao volante.