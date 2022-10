Não acontece só "aos filhos dos outros": livro dá orientações a famílias sobre violência sexual

Ângelo Fernandes, ele próprio vítima de violência sexual em criança por parte de um amigo da família, chamou a atenção que "estes mitos criam uma falsa sensação de segurança nos pais" que acreditam que fizeram tudo o que estava ao seu alcance.

Os abusos sexuais não acontecem só "aos filhos dos outros", há muitas formas de violentar uma criança além da violação, geralmente o agressor é alguém próximo e para que a criança sinta vontade em denunciar é preciso promover diálogo. Estes e muitos outros factos, mas também mitos, e orientações para pais, mães e cuidadores constam no mais recente livro do presidente da associação Quebrar o Silêncio de apoio a homens e rapazes vítimas de abuso sexual.

O livro tem o título "De que falamos quando falamos de violência sexual contra crianças - Guia de prevenção com orientações para mães, pais e pessoas cuidadoras" e, em entrevista à agência Lusa, Ângelo Fernandes, autor do livro, explicou que há muitos mitos associados a esta questão. A apresentação do livro é quinta-feira, dia 13, na Fnac do Chiado, em Lisboa.

A vontade de escrever este livro, explicou à Lusa, veio precisamente das muitas formações que tem dado a profissionais e onde constatou que as dúvidas mais frequentes eram colocadas não na perspetiva profissional, mas enquanto pais e mães, e que também entre estas pessoas "havia muita desinformação".

Apesar de já existirem outros recursos sobre este tema, Ângelo Fernande disse entender ser importante um livro em que o foco estivesse nos pais e na prevenção e que não responsabilizasse a criança pela denúncia do abuso. Apontou que muitos pais e mães "não têm noção da real profundidade ou da dimensão da violência sexual contra crianças" e que procurou, por isso, dar orientações e ferramentas para cada família aplicar na sua dinâmica familiar.

Mitos entendidos como verdade

Muitos pais, mães e cuidadores acham que a violência sexual "é um problema que só acontece aos outros", esta é uma ideia perigosa pois está a criar uma "falsa sensação de segurança". O autor sublinha que muitos pais acham que este fenómeno só acontece em determinados contextos ou dento de determinados grupos sociais.

Um dos mitos entre as famílias é achar "que muitas vezes são estranhos que abusam de crianças, quando sabemos que isso não é verdade. Na maior parte dos casos o abusador é da própria família da criança ou então tem uma relação próxima", apontou, acrescentando que também acontece com frequência acreditar-se que o abuso só acontece uma vez e que a criança não terá memória disso.

Os pais também acreditarem que o filho lhes contaria se fosse vítima de abuso porque têm um contexto familiar de proximidade e diálogo. "Nós sabemos que não é essa a realidade. As crianças não partilham, não é comum as crianças partilharem histórias de abuso e as poucas que o fazem, muitas vezes quando o fazem, essas histórias não são reconhecidas como partilha, muitas vezes são descredibilizadas ou passam despercebidas", apontou.

Outros tipos de abuso sexual

O autor destacou que a violência sexual não é apenas a violação ou atos penetrativos. Por exemplo, um abusador que se masturbe e ejacule à frente de uma criança também constitui uma forma de abuso sexual apesar de não ter havido qualquer contacto físico com a criança.

"As pessoas têm que ter consciência que há diferentes formas de violência sexual, umas com contacto físico, outras sem, mas que importa saber o impacto traumático que teve na vítima", alertou.

No caso de uma criança partilhar uma história de abuso, Ângelo Fernandes defendeu que é importante validar o sofrimento da criança, valorizar a partilha e elogiar a coragem que teve ao fazê-lo, evitando entrar em pânico, uma vez que isso pode fazer com que a criança se arrependa de ter falado.

Disse ainda que no caso de uma denúncia formal, importa pedir logo ajuda a um psicólogo especializado em violência sexual e trauma para aumentar a probabilidade de que o trauma não venha a ser prolongado ao longo da vida.