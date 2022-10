O aviso de dedo em riste de Pedro Nuno "ao senhor deputado" André Ventura

O ministro das Infraestruturas está, esta quinta-feira, no Parlamento a responder aos deputados sobre a privatização da TAP, tendo admitido que a integração num grande grupo de aviação "pode ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país".

O debate, marcado pelo PSD, está a ser dominado por críticas das bancadas da Esquerda à Direita à atuação do Governo. E foi na ronda de respostas a cada uma das bancadas, que Pedro Nuno Santos deixou um recado ao Chega, mais concretamente ao deputado André Ventura.

"O que o Chega fez aqui não foi populismo foi enganar o povo português. Porque das duas uma: ou o Chega queria, quer e mantêm, a intenção de salvar a TAP e isso custa dinheiro público, ou o Chega não quer salvar a TAP, não quer gastar um cêntimo de dinheiro público com a TAP, e então não pode fazer a intervenção que o senhor deputado fez aqui”, disse o ministro referindo-se à intervenção feita antes pelo deputado do Chega.

Insistindo na ideia de que Ventura “quis enganar os portugueses”, Pedro Nuno Santos acusou o partido de extrema-direita de “ao mesmo tempo que quer mostrar que está preocupado com o dinheiro que foi injetado na TAP, quer que se salve a TAP, mas não explica é como é que o faz sem dinheiro público”.

“Não tenho nenhum problema que este tema me fique agarrado à pele, fiz sempre o meu trabalho com orgulho por estar a servir a República e o meu país quando tomámos esta decisão. E há uma coisa que eu lhe garanto: o senhor deputado [André Ventura] ainda vai sair deste Parlamento e eu ainda cá vou continuar, pode ter a certeza disso”

De referir que antes da intervenção do ministro, o líder do Chega tinha anunciado que Pedro Nuno Santos não iria ficar muito mais tempo no Governo. "Não sei quanto tempo mais vai ser ministro das Infraestruturas - penso que pouco se ainda conheço a lei deste país e o primeiro-ministro - mas o desastre da TAP ficará para sempre consigo e com o seu Governo", acusou André Ventura.