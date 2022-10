Primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abre portas este mês

Dá pelo nome de AquaShow Indoor e é anunciado como o “primeiro” do género na Península Ibérica. Foi apresentado em 2020, mas só vai ser inaugurado dois anos depois. Se é fã de parques aquáticos vai gostar da atração que abre portas em breve em Quarteira, no Algarve.

A promessa é de “verão todo o ano”. Como? Com quatro escorregas e muitas piscinas, entre as quais uma para bebés. As atrações são variadas e para várias idades.

A inauguração está marcada para 20 de outubro e quem comprar bilhete até ao próximo domingo (dia 16) beneficia de um desconto de 10%.