O anúncio foi feito, como esperado esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. A ministra Mariana Vieira da Silva revelou que Fernando Araújo estará ao comando da nova estrutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por um “período de três anos”.

Foi “hoje aprovada a resolução” que estabelece a nomeação de Fernando Araújo "como diretor executivo da Direção Executiva do SNS por um período de três anos”.

Questionada sobre se esta duração se prende com o fim da atual legislatura, a ministra da Presidência disse que foi apenas o período que “ficou definido no decreto” não tendo, vincou, quaisquer “coincidências com o calendário” político.

Até porque, sustentou, “é um organismo que passará a existir no Ministério da Saúde para fazer aquilo que ao longo dos últimos meses foi muito visível de que era necessário uma capacidade de gestão de uma rede - talvez aquela com maior presença em todo o território - e de resposta da prestação da saúde, de uma organização do sistema".

A direção executiva só deverá começar a trabalhar efetivamente a partir de janeiro do próximo ano por estar depende do Orçamento do Estado de 2023, embora esta informação não tenha sido confirmada pela ministra.

Entretanto, a Câmara do Porto já identificou vários espaços da cidade como possíveis locais para a sede da nova estrutura do SNS.

