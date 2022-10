Aumentaram os pedidos de ajuda na Cáritas de Viseu

A Cáritas de Viseu depara-se com um aumento do número de pedidos de ajuda sobretudo de imigrantes brasileiros que, nos últimos meses, estão a perder o trabalho no setor da restauração.

A cozinha da Cáritas paroquial de Viseu confeciona diariamente 140 refeições. O número tem aumentado desde junho e a instituição tem tido dificuldades em responder.

A inflação e o desemprego, sobretudo no setor da restauração, impulsionou o número de pedidos que, grande parte, chega da comunidade brasileira.

As instituições de Viseu estão a preparar campanhas de ajuda específicas para esta altura do ano.