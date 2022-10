Autarca afegã e Covax recebem Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa

Uma antiga presidente de Câmara de uma cidade afegã e o Mecanismo Covax, de apoio à luta contra a covid-19, receberam o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021.

A cerimónia na Assembleia da República contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou a importância de Portugal acolher desde sempre a sede do centro Norte-Sul.

Santos Silva destaca prestígio do prémio

O presidente da Assembleia da República enalteceu o prestígio do prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, lembrando algumas personalidades que já o receberam como Mário Soares ou Lula da Silva e desejou os "melhores sucessos" aos galardoados.

“É uma enorme honra para nós podermos testemunhar a entrega do premio à Covax e a uma líder da causa da democracia, dos direitos humanos e das mulheres no Afeganistão. Desejo os melhores sucessos ao Centro Norte-Sul, ao Conselho da Europa e aos galardoados, no seu esforço conjunto pela promoção da democracia, do estado de Direito e dos Direitos Humanos”.

O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa distingue anualmente duas personalidades ou organizações pelo seu compromisso com os Direitos Humanos, com a Democracia e com o Estado de Direito, contribuindo para o diálogo Norte-Sul, fomentando a solidariedade, a interdependência e as parcerias.