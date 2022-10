Tudo começa com a violência verbal na internet, através das redes sociais, e acaba por passar para o confronto físico. É assim que surge o aparecimento de adolescentes com 11 anos que tem vindo a causar maior preocupação às autoridades.

Em Portugal ainda não há dados relativamente a este panorama que é europeu, ainda assim as autoridades estão alerta. Hugo Guinote, chefe Divisão de Prevenção Pública e Proximidade, PSP, refere que a pandemia agravou esta situação, "antes da pandemia não tínhamos uma violência com tanto índice de conflito e, sobretudo, com um recurso tão regular com armas branca como estamos a ter no pós pandemia".

A nível nacional, de 2020 a 2021, houve mais 76 crimes associados à delinquência juvenil. Sendo que no mesmo período, a PSP registou 3.517 ocorrências em ambiente escolar das quais 2.441 foram crime.

A Comissão, criada pelo Governo, que analisa a Delinquência Juvenil e a Criminalidade Violenta, vai apresentar novos dados em breve, e uma Estratégia de Segurança Urbana.

Até dia 21 de outubro, a PSP, através da Escola Segura, está a realizar uma campanha de sensibilização de combate ao bullyng, nas escolas do 1.º ciclo até ao secundário,