O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, prometeu, esta quarta-feira, para breve, planos especiais para resolver a falta de médicos de família em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, as três regiões com mais escassez.

O Governo vai abrir concurso com 200 vagas de internato para médicos de família em Lisboa e Vale do Tejo, o ministro da Saúde, defendendo ainda a revisão da lista de inscritos no Serviço Nacional de Saúde.

Na primeira vez que Manuel Pizarro foi à Assembleia da República como ministro, a pedido da Comissão de Saúde, a falta de obstetras e a crise das maternidades foi um dos temas mais debatido.

O PSD e a Iniciativa Liberal acusaram novamente o Governo de preconceitos ideológicos em relação ao setor privado.

Pizarro contou que já aconteceu o SNS querer contratar cuidados a hospitais privados e eles não terem disponibilidade para o fazer, por falta de resposta.

A SIC tentou obter reações dos grupos de saúde privados, mas não quiseram responder. No entanto, a SIC apurou que houve uma reunião entre a anterior ministra da Saúde e os responsáveis de três dos maiores grupos privados de saúde.

Nessa reunião os privados deram conta de que também eles tinham problemas com falta de obstetras e que à partida só em Lisboa e Porto teriam disponibilidade para negociar.