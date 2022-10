Ao que a SIC apurou, a decisão foi tomada pela juíza Ana Assunção, a quem calhou o processo secundário em que Ricardo Salgado está acusado de ter corrompido o ex-vice-presidente do Banco do Brasil.

Além do antigo banqueiro, há mais sete arguidos. Só a acusação tem 200 páginas que se juntam ao enorme caso principal que já esteve nas mãos do juiz Ivo Rosa e está, desde setembro, com um magistrado com menos experiência.

É esse juiz que vai decidir se vão a julgamento os arguidos dos dois processos e pelos crimes dos dois casos. Acontece que, a junção dos dois processos pode atrasar, ainda mais, a decisão final.