Rui Rocha, deputado e membro da comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL), anunciou este domingo à Lusa que é candidato à liderança do partido nas eleições antecipadas de dezembro, às quais João Cotrim Figueiredo não se vai recandidatar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Rui Rocha anunciou a sua candidatura à liderança do partido, sob o lema "Liberalismo para todos".

O deputado pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre".

As eleições para a comissão executiva da IL vão ser antecipadas para dezembro e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.

Rui Rocha, eleito deputado por Braga nas eleições antecipadas de janeiro, promete "uma oposição feroz e combativa ao modelo de desenvolvimento falhado que o PS implementa no país" e vai "continuar com a equipa que sabe vencer e que fez crescer de forma impressionante a Iniciativa Liberal com o Carlos Guimarães Pinto e com o João Cotrim Figueiredo".

O candidato anunciado quer ainda "continuar o movimento cultural liberal, com uma comunicação mais popular e com maior presença junto dos portugueses".

Expandir o partido no território "para mais zonas suburbanas e do interior" e alargar os temas liberais "chegando a mais públicos" são outros dos propósitos de Rui Rocha, que quer ainda "novos núcleos e mais formação, maior profissionalização e maior ligação aos membros" do ponto de vista interno.