João Cotrim de Figueiredo deixa liderança da Iniciativa Liberal

João Cotrim de Figueiredo vai deixar a liderança da Iniciativa Liberal. As eleições para a Comissão Executiva vão ser antecipadas e o presidente anunciou que não será novamente candidato ao cargo.

A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao Conselho Nacional que marque também eleições para a Comissão Executiva na próxima Convenção Nacional, com o objectivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da acção política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas", informou o Iniciativa Liberal em comunicado.

A VII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal vai realizar-se em dezembro.

“Esta Convenção Nacional, de carácter electivo, será aberta à participação de todos os membros e irá eleger a nova Comissão Executiva do partido, aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos e elegar os membros do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização”.