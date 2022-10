O Benfica vai defrontar esta terça-feira a Juventus, no Estádio da Luz, mas o jogo está marcado por condicionamentos temporários de trânsito e pela greve dos trabalhadores do Metro de Lisboa. A greve de 24 horas está a perturbar a circulação e vários adeptos dependem deste transporte para se deslocarem até ao estádio onde irá decorrer o jogo.

Os adeptos que optarem pelo Metro de Lisboa devem contar com serviços mínimos de 25%, o que significa que terão de se sujeitar a tempos de espera que rondam os 25 minutos. Ainda assim, as estações Alto dos Moinhos e Colégio Militar/Luz estão asseguradas para quem se dirigir ao Estádio, pelo menos antes do início do jogo.

Em contrapartida, após o jogo entre o Benfica e a Juventus, os adeptos devem dirigir-se para a estação do Metro Colégio Militar/Luz, visto que a de Altos dos Moinhos estará encerrada a partir das 21:00, informa a porta-voz do Metro de Lisboa. O objetivo é garantir a segurança das pessoas.

Esta terça-feira, o metro vai funcionar das 06:30 às 01:00, segundo indicou a empresa numa nota divulgada no site.

O Benfica recebea Juventus em encontro a contar para a fase do Grupo H da Liga dos Campeões. Tendo em conta o jogo, marcado para as 20:00 desta terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que "haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito nas imediações" do Estádio da Luz.