Greve dos farmacêuticos deixa 55 doentes oncológicos sem tratamento no IPO de Lisboa

No primeiro dia de greve dos farmacêuticos, houve doentes oncológicos que não fizeram tratamentos de quimioterapia. Uma situação que o ministro da Saúde lamenta. Manuel Pizarro pede desculpa e oferece total solidariedade aos doentes. Recusa que esteja em causa o direito à greve, mas diz que, no seu entendimento, esse direito "não se pode sobrepor ao dever ético de tratar pessoas com uma doença grave".

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos responde com a definição dos serviços mínimos, que foram cumpridos, e garante que os adiamentos foram decididos com critérios clínicos e não pelos serviços farmacêuticos. Sublinha que foram recalendarizados os serviços não urgentes e de forma a não causar danos aos doentes.

A SIC sabe que foram 55 os doentes com tratamentos suspensos, um número que o IPO de Lisboa não quis confirmar.

Em comunicado, a administração garante que serão reagendados "em data próxima", mas desvaloriza a situação, dizendo que todos os dias há tratamentos adiados. O hospital garante ainda que nenhuma criança ficou sem tratamento.

Sobre as acusações do ministro, o sindicato vê como um insulto o apelo de Manuel Pizarro ao "compromisso ético" dos farmacêuticos do SNS. Lamenta a "demagogia política" e sublinha que a greve desagrada ao Governo pela "adesão massiva" (90% neste 2º dia). A força sindical reforça ainda que é a primeira greve destes profissionais em 30 anos e ataca a falta de abertura para negociar por parte do Governo.

Manuel Pizarro, em declarações à Lusa, tinha garantido que estava disponível para negociações, mas sublinhava as "escassas semanas" que passaram desde que tomou posse.

A greve repete-se nos dias 15 e 16 de novembro. Além de atualizações salariais e contagem do tempo de serviço para progressão na carreira, o sindicato pede o fim dos contratos precários e que o número de profissionais seja adequado às necessidades.