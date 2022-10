"Olá, mãe": detido alegado criador de burla que utiliza WhatsApp e MB Way

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve o alegado autor das burlas “Olá mãe” e “Olá pai”, nas quais os burlões fazem-se passar por filhos e pedem aos pais para enviar dinheiro por transferência via MB Way.

Em comunicado, a PJ refere que o presumível autor é “um cidadão estrangeiro, com 25 anos”.

A burla começou a ser identificada em 2021, no Reino Unido, mas agora parece ter chegado a Portugal. A nova burla utiliza a rede social WhatsApp e o MB Way e os burlões fazem-se passar por filhos das vítimas, que escolhem aleatoriamente. Enviam mensagens através da aplicação de mensagens escritas e, se a vítima acreditar que realmente está a falar com o filho, o burlão pode-lhe que envie um certo montante via MB Way.

Caso o burlão seja descoberto, a pessoa é imediatamente bloqueada e o golpe prossegue para outra vítima. No Reino Unido, onde os primeiros casos foram denunciados, as perdas representam mais de um milhão e 700 mil euros.