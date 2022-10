Farmácias vão poder renovar medicação crónica prescrita pelo SNS

O ministro da Saúde anunciou que, em 2023, as farmácias poderão distribuir os medicamentos prescritos nos hospitais para tratamento de algumas doenças e fazer a renovação automática da medicação para doentes crónicos prescrita pelo Serviço Nacional de Saúde.

Segundo a proposta do OE2023, o Governo vai promover "a implementação de sistemas de acesso de proximidade, nas farmácias de oficina, aos medicamentos prescritos nos hospitais para o tratamento de patologias a selecionar".

Manuel Pizarro notou que 150 mil pessoas têm que de deslocar "mês após mês" ao hospital, algumas tendo de fazer centenas de quilómetros, para fazer "um ato de saúde que é apenas o ato de levantar a última receita do seu médico" para ter os medicamentos essenciais para a sua vida.

"Eu acho que somos capazes de fazer melhor do que isto, de simplificar isto, sem nenhum risco de redução da qualidade e acompanhamento da prescrição" e com "maior comodidade" para as pessoas, utilizando recursos que já existem na comunidade: as farmácias de oficina, que têm "profissionais qualificadíssimos".

Por outro lado, também já existe uma estrutura de distribuição "muito qualificada".

Outra medida inscrita no OE2023 é o desenvolvimento de "um mecanismo de renovação automática da prescrição para os doentes crónicos, numa interação SNS/farmácias de oficina".

Segundo o governante, esta medida terá um "enorme impacto na vida de centenas de milhares de pessoas com doença crónica", que têm muitas vezes que sobrecarregar os serviços de saúde de proximidade e profissionais para um ato de renovação da medicação crónica.

Mas, ressalvou, esta medida tem de ser analisada com "todo o cuidado do ponto de vista técnico", com os médicos, com os farmacêuticos, com os enfermeiros, "porque um medicamento crónico para uma doença crónica pode não ser uma prescrição crónica".