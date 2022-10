Marcelo envia mensagem de condolências por tragédia na Coreia do Sul

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou ao chefe de Estado sul-coreano, Yoon Suk Yeol, uma mensagem de condolências e solidariedade pela tragédia ocorrida nos festejos do Halloween em Seul.

As autoridades sul-coreanas contabilizaram já mais de 140 mortos e 150 feridos num esmagamento durante uma aglomeração de pessoas nas festividades do Halloween na capital da Coreia do Sul.

"Ao tomar conhecimento da terrível tragédia ocorrida em Seul, o Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências e uma palavra de reconforto e solidariedade às famílias das vítimas, em mensagem enviada ao Presidente da Coreia", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.

Segundo as autoridades sul-coreanas, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, um local de festas em Seul.