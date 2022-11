Diretor executivo do SNS vai visitar maternidades nos próximos dias

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) entra, esta quarta-feira, em funções. A SIC sabe que Fernando Araújo prepara-se para, nos próximos dias, visitar várias maternidades do país, particularmente as que estão em risco de encerrar.

A sede do novo organismo vai localizar-se na avenida da Boavista, no Porto. O edifício albergou durante muito anos a Direção Regional de Economia do Norte e vai receber, a partir de janeiro, a Direção Executiva do SNS.

Fernando Araújo vai coordenar, durante os próximos três anos, a resposta das várias unidades de saúde do SNS.

A entrada em pleno funcionamento da nova estrutura está prevista para 1 de janeiro do próximo ano, altura em que já terão tomado posse os cinco novos elementos do instituto público de regime especial.